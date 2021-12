Niente quarta dose ma servirà un richiamo annuale | dice il direttore dello Spallanzani

Leggi su agi

(Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - "Sarà necessario uncon vaccini aggiornati alle varianti, esattamente come per l'anti-influenzale": a spiegarlo è ilgenerale esanitario dell'ospedaledi Roma, Francesco Vaia, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Quindi non una vera e propria: "Resto convinto che dobbiamo immaginare di superare l'emergenza. E, come per l'influenza, fare uncon vaccini che siano pero' aggiornati alle varianti". Per quanto riguarda Omicron "i dati che arrivano dal Sudafrica non giustificano allarmismi", ha spiegato Vaia. La vaccinazione"non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che facciano delle famiglie le nostre alleate, non ...