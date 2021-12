L’ombra di una zoonosi inversa: così ha preso forma la variante Omicron (Di domenica 5 dicembre 2021) L’ultima variante del Sars-CoV-2, denominata Omicron, è stata rilevata qualche settimana fa in Sudafrica. Le sue caratteristiche sono ancora per lo più sconosciute. Ad oggi, ad esempio, non sappiamo se Omicron è in grado di “bucare” i vaccini anti Covid, se risulta più contagiosa del normale o se è in grado di generare forme più InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 5 dicembre 2021) L’ultimadel Sars-CoV-2, denominata, è stata rilevata qualche settimana fa in Sudafrica. Le sue caratteristiche sono ancora per lo più sconosciute. Ad oggi, ad esempio, non sappiamo seè in grado di “bucare” i vaccini anti Covid, se risulta più contagiosa del normale o se è in grado di generare forme più InsideOver.

Advertising

gioman73 : RT @fratotolo2: “Una dose ogni 5 mesi per domarli, un tampone per trovarli, un #greenpass per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra… - laggiu17 : RT @fratotolo2: “Una dose ogni 5 mesi per domarli, un tampone per trovarli, un #greenpass per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra… - _Guido_0 : RT @fratotolo2: “Una dose ogni 5 mesi per domarli, un tampone per trovarli, un #greenpass per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra… - Blaise_Proud : RT @fratotolo2: “Una dose ogni 5 mesi per domarli, un tampone per trovarli, un #greenpass per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella Terra… - sarahinitaliano : Nel nostro tempo, l’ombra della notte incombe sulla vita dei sacerdoti. Non passa una settimana senza che si venga… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra una Dietro la morte di Davide Giri, l'ombra di una prova per la gang: il killer doveva dimostrare il suo valore L'HuffPost