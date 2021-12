LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 27-27, Serie A basket in DIRETTA: il secondo quarto comincia in perfetta parità (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si riparte. 39-34 Timeout per Sassari questa volta a quattro minuti dall’intervallo lungo. 39-34 Weeeeems, in un amen: scatenato va due volte a bersaglio portando i suoi a +5. 35-34 Alibegovic in sospensione, da due: canestro. 33-34 Si riparte, in uscita dal timeout. Sassari va a referto con due liberi di Robinson prendendo la testa della gara. 33-32 Timeout Virtus Bologna a sei minuti dall’intervallo. 31-31 Controparziale sassarese firmato da Mekowulu e Robinson. 31-27 Belinelli fa 2/3 ai liberi, dopo aver subito fallo in azione di tiro fuori dall’arco. 29-27 La schiacciata di Tessitori apre questo secondo periodo. INIZIA SUBITO IL secondo quarto. Una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi riparte. 39-34 Timeout perquesta volta a quattro minuti dall’intervallo lungo. 39-34 Weeeeems, in un amen: scatenato va due volte a bersaglio portando i suoi a +5. 35-34 Alibegovic in sospensione, da due: canestro. 33-34 Si riparte, in uscita dal timeout.va a referto con due liberi di Robinson prendendo la testa della gara. 33-32 Timeouta sei minuti dall’intervallo. 31-31 Controparziale sassarese firmato da Mekowulu e Robinson. 31-27 Belinelli fa 2/3 ai liberi, dopo aver subito fallo in azione di tiro fuori dall’arco. 29-27 La schiacciata di Tessitori apre questoperiodo. INIZIA SUBITO IL. Una breve pausa. SI CHIUDE IL PRIMO ...

Advertising

Virtusbo : ?? LIVE dalla Segafredo Arena Quintetto #Virtus: Pajola, Teodosic, Weems, Hervey, Tessitori Virtus Segafredo Bologn… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Dina… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Virtus #Bologna-Dinam… - UCAlbinoLeffe : Serie C - Girone A @LegaProOfficial | Giornata 17 ???? Fine primo tempo al Gavagnin-Nocini?? Virtus Verona ?? #aL 0-0… - UCAlbinoLeffe : Serie C - Girone A @LegaProOfficial | Giornata 17 ???? Virtus Verona ?? #aL ?? Ti basta un click qui per trovare FORMAZ… -