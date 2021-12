"Lasciatelo solo". Domenica In, Pretelli in studio? Bufera su Mara Venier: uno strano caso su Rai 1 (Di domenica 5 dicembre 2021) Pierpaolo Pretelli torna a Domenica In. Una sorpresa per tutti, visto che la settimana scorsa si era detto che l'ex gieffino avrebbe perso il format creato ad arte dalla produzione solo per lui. Scendendo nel dettaglio, si trattava di un gioco telefonico musicale vecchio stile. A quanto pare, però, non avrebbe sortito i risultati di share previsti e sperati. Quando Mara Venier l'aveva annunciato, però, aveva anche precisato che Pretelli non sarebbe affatto sparito. La presenza del modello in trasmissione sarebbe rimasta una certezza per i telespettatori. L'unico dubbio del pubblico riguardava il ruolo che avrebbe rivestito l'ex velino nel programma. La risposta è arrivata oggi durante la puntata. Pretelli, infatti, ha fatto il suo ingresso nello ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Pierpaolotorna aIn. Una sorpresa per tutti, visto che la settimana scorsa si era detto che l'ex gieffino avrebbe perso il format creato ad arte dalla produzioneper lui. Scendendo nel dettaglio, si trattava di un gioco telefonico musicale vecchio stile. A quanto pare, però, non avrebbe sortito i risultati di share previsti e sperati. Quandol'aveva annunciato, però, aveva anche precisato chenon sarebbe affatto sparito. La presenza del modello in trasmissione sarebbe rimasta una certezza per i telespettatori. L'unico dubbio del pubblico riguardava il ruolo che avrebbe rivestito l'ex velino nel programma. La risposta è arrivata oggi durante la puntata., infatti, ha fatto il suo ingresso nello ...

