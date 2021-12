La Lazio cerca il riscatto con la Samp I numeri

Leggi su footdata

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ladoria ha vinto solo due delle ultime 19 partite di Serie A contro la(nel 2016 e nella gara d’andata dello scorso campionato) – completano 14 successi biancocelesti e tre pareggi – in questo parziale i blucerchiati hanno tenuto la porta inviolata solo in un’occasione (3-0 nell’ottobre 2020). Dopo la sconfitta per 0-1 nella gara di ritorno dello scorso campionato, ladoria potrebbe restare senza reti per due sfide consecutive contro lain Serie A per la prima volta dal 2015 (tre in quel caso). Dopo il successo per 3-0 dell’ottobre 2020, ladoria potrebbe vincere due sfide interne di fila contro lain Serie A per la prima volta dal 2010 e tenere la porta inviolata per due occasioni consecutive per la prima volta dal 2007. Nelle ultime tre stagioni, la ...