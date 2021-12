La Fiorentina espugna Bologna 3-2 ed entra in zona Europa

(Di domenica 5 dicembre 2021) La, conquista il 5° posto edin piena. In avvio pericoloso Gonzalez che serve l'assist del vantaggio a Maleh. Prima dell'intervallo rimedia Barrow sull'invito di Svanberg. Ad inizio ripresa capolavoro di Biraghi su punizione e tris del capocannoniere Vlahovic, 13° gol su rigore per il fallo di Skorupski sull'ottimo Gonzalez. Nel finale accorcia Hickey. Laritrova una vittoria in trasferta che mancava da più di due mesiRisultati (sedicesima giornata): Milan-Salernitana 2-0, Roma-Inter 0-3, Napoli-Atalanta 2-3,2-3, Spezia-Sassuolo ore 15, Venezia-Hellas Verona ore 15, Sampdoria-Lazio ore 18, Juventus-Genoa ore 20.45, Empoli-Udinese, lunedì 6 ore 18.30, ...

BOLOGNA - La Fiorentina espugna il Dall'Ara e si prende il derby dell'Appennino. Il colpo di testa di Maleh, la punizione di Biraghi e il rigore di Vlahovic regalano ai toscani i 3 punti che valgono il quinto posto. FIRENZE - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha commentato con entusiasto la bella vittoria ottenuta dai viola sul campo del Bologna per 3-2. A Vincenzo Italiano torna il sorriso anche in trasferta: la Fiorentina espugna il Dall'Ara di Bologna con il punteggio finale di 2-3 e riacciuffa tre punti lontano dalle mura amiche.