Ignazio Moser e la passione per la squadra di calcio: ecco com’è andata (Di domenica 5 dicembre 2021) Da sempre Ignazio Moser è tifoso della squadra dell’Inter che ieri ha giocato nella capitale contro la Roma Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è stato un sabato milanese. La coppia è rimasta a casa e si è dedicata a “coltivare” il loro rapporto. Tra una passeggiata con gli oramai inseparabili Aspirina ed Ercolino e un pranzo a base di carne, Ignazio Moser ha parlato anche di calcio. Oltre che essere un ex ciclista e avere nel DNA il ciclismo, Moser è appassionato di sport in maniera viscerale. Spesso si mette in gioco anche con ottimi risultati. Non è solo uno sportivo però, è anche un tifoso. Da anni, tifa la squadra di calcio dell’Inter. Con la community condivide i suoi pensieri, entusiasmi e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Da sempreè tifoso delladell’Inter che ieri ha giocato nella capitale contro la Roma Pere Cecilia Rodriguez è stato un sabato milanese. La coppia è rimasta a casa e si è dedicata a “coltivare” il loro rapporto. Tra una passeggiata con gli oramai inseparabili Aspirina ed Ercolino e un pranzo a base di carne,ha parlato anche di. Oltre che essere un ex ciclista e avere nel DNA il ciclismo,è appassionato di sport in maniera viscerale. Spesso si mette in gioco anche con ottimi risultati. Non è solo uno sportivo però, è anche un tifoso. Da anni, tifa ladidell’Inter. Con la community condivide i suoi pensieri, entusiasmi e ...

