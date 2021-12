Highlights e gol Juventus-Genoa 2-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Genoa, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. All’Allianz Stadium partita dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Massimiliano Allegri che sbloccano il risultato grazie al gol di Juan Cuadrado direttamente su calcio d’angolo. Poi entra in gioco il fattore Sirigu: il portiere ospite diventa il vero protagonista di serata compiendo quattro-cinque interventi prodigiosi. La Juventus non riesce a chiudere la partita, gli animi si scaldano ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Paulo Dybala che con un sinistro vincente chiude i giochi. Allegri a -7 dal quarto posto, la rincorsa è appena cominciata mentre il Genoa è sempre più nei guai. E venerdì ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium partita dominata in lungo e in largo dai ragazzi di Massimiliano Allegri che sbloccano il risultato grazie al gol di Juan Cuadrado direttamente su calcio d’angolo. Poi entra in gioco il fattore Sirigu: il portiere ospite diventa il vero protagonista di serata compiendo quattro-cinque interventi prodigiosi. Lanon riesce a chiudere la partita, gli animi si scaldano ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa Paulo Dybala che con un sinistro vincente chiude i giochi. Allegri a -7 dal quarto posto, la rincorsa è appena cominciata mentre ilè sempre più nei guai. E venerdì ...

