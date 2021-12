F1, Christian Horner: “Non condividiamo la penalità a Verstappen, gara difficilissima da gestire” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Visibilmente rabbuiato, Christian Horner è apparso davanti alle telecamere di Sky Sports per parlare del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Una gara vinta dal britannico della Mercedes Lewis Hamilton a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e l’altro alfiere della scuderia di Brackley Valtteri Bottas. Una corsa che si è prestata a tantissime interpretazioni e tra le tante la penalità comminata a Max di 5? e un punto sulla patente per aver tagliato curva-1 nel tentativo di difendersi da Hamilton. “E’ stata una gara molto difficile da gestire. Tante interruzioni per perdite di pezzi in pista e diverse sospensioni. Noi non siamo d’accordo con la decisione della penalità di 5? a Verstappen perché non ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Visibilmente rabbuiato,è apparso davanti alle telecamere di Sky Sports per parlare del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Unavinta dal britannico della Mercedes Lewis Hamilton a precedere l’olandese della Red Bull Maxe l’altro alfiere della scuderia di Brackley Valtteri Bottas. Una corsa che si è prestata a tantissime interpretazioni e tra le tante lacomminata a Max di 5? e un punto sulla patente per aver tagliato curva-1 nel tentativo di difendersi da Hamilton. “E’ stata unamolto difficile da. Tante interruzioni per perdite di pezzi in pista e diverse sospensioni. Noi non siamo d’accordo con la decisione delladi 5? aperché non ...

