Eruzione vulcano Semeru | i morti sono 13

Lumajang, 5 dic. - Salgono a tredici i morti per l'delSemeru in Indonesia. Quasi un centinaio sono i feriti secondo un nuovo bilancio delle vittime confermato dall'agenzia per la gestione delle catastrofi del paese asiatico (Bpnb). ...E' salito a 13 il bilancio delle vittime dell'delSemeru, in Indonesia , sull'isola di Giava. A renderlo noto è l'agenzia nazionale gestione catastrofi, che spiega come i soccorritori stiano continuando a scavare tra i detriti ...Lumajang, 5 dic. (Adnkronos/Dpa) - Salgono a tredici i morti per l'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. Quasi un centinaio sono i feriti secondo un nuovo ...Il vulcano Semeru ha provocato almeno 13 morti e per ora i feriti risultano 57, molti dei quali gravemente ustionati ...