Covid, vaccino 0-5 anni. Nel primo semestre del 2022 la possibile immunizzazione dei più piccoli (Di domenica 5 dicembre 2021) A quattro giorni dall’approvazione dei vaccini per la fascia 5-11 anni, la cui somministrazione inizierà il 16 dicembre, già si guarda alla possibile immunizzazione della fascia dei più piccoli, da 0 a 5 anni. Una prospettiva di cui il capo della task force anti-Covid in Israele aveva ipotizzato la necessità con il fattoquotidiano.it lo scorso settembre. “Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese. Non sono un divinatore ma è verosimile” ha detto il presidente dell’Aifa e componente del Cts, Giorgio Palù a SkyTg24. che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione più giovane della popolazione. Con la variante Delta per le fasce più giovani sono aumentati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) A quattro giorni dall’approvazione dei vaccini per la fascia 5-11, la cui somministrazione inizierà il 16 dicembre, già si guarda alladella fascia dei più, da 0 a 5. Una prospettiva di cui il capo della task force anti-in Israele aveva ipotizzato la necessità con il fattoquotidiano.it lo scorso settembre. “Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese. Non sono un divinatore ma è verosimile” ha detto il presidente dell’Aifa e componente del Cts, Giorgio Palù a SkyTg24. che neldelarrivi la vaccinazione più giovane della popolazione. Con la variante Delta per le fasce più giovani sono aumentati ...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - Adnkronos : #Vaccino Covid, “evidente che nel 2022 si farà #quartadose': la previsione di Bassetti. - CODE02_63194 : RT @borghi_claudio: Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun dett… - SabrinaRizzi8 : RT @MMaXXprIIme: La terza dose di vaccino non protegge dal Covid ma in compenso trasforma tutti i decessi in malore improvviso -