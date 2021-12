Coppa Davis 2021: in Russia o in Croazia il trofeo più ambito. La finale dell’edizione più lunga, con dilemmi sul futuro (Di domenica 5 dicembre 2021) Si va a disputare alla Telefonica Arena di Madrid la prima finale di Coppa Davis in campo neutro di tutta la sua storia. A giocarsela sono la Russia, che la disputa sotto le insegne della sua Federazione tennistica, e la Croazia. Anche questo è l’effetto del cambiamento di format della competizione, che ha tagliato fuori il Paese principale organizzatore fin dalla fase a gironi. La Russia ha largamente rispettato lo status di favorita del pronostico, e in semifinale ha operato la distruzione in due atti della Germania, con Daniil Medvedev e Andrey Rublev a sconfiggere senza grandi patemi Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer. Una dimostrazione di forza che fa capire perché fin dall’inizio erano considerati i primi pretendenti al titolo, e lo sarebbero stati con ogni ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si va a disputare alla Telefonica Arena di Madrid la primadiin campo neutro di tutta la sua storia. A giocarsela sono la, che la disputa sotto le insegne della sua Federazione tennistica, e la. Anche questo è l’effetto del cambiamento di format della competizione, che ha tagliato fuori il Paese principale organizzatore fin dalla fase a gironi. Laha largamente rispettato lo status di favorita del pronostico, e in semiha operato la distruzione in due atti della Germania, con Daniil Medvedev e Andrey Rublev a sconfiggere senza grandi patemi Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer. Una dimostrazione di forza che fa capire perché fin dall’inizio erano considerati i primi pretendenti al titolo, e lo sarebbero stati con ogni ...

