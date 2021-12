Conte a caccia di una poltrona: in ginocchio dal Pd per avere il seggio vacante di Gualtieri (Di domenica 5 dicembre 2021) Stretto nella morsa di Di Maio e Grillo, che lo cuociono a fuoco lento, sotto scacco dei suoi parlamentari che minacciano una scissione e un “rompete” le righe nelle trattative per il Quirinale, Giuseppe Conte non vede l’ora di mettersi una poltrona sotto al sedere per garantirsi agibilità politica, oltre che economica. Ed ecco che il pressing sul Pd si sta rivelando fruttuoso e potrebbe consentire a Conte di candidarsi nel collegio blindatissimo di Roma centro, lasciato libero da Roberto Gualtieri diventato sindaco di Roma, come da indiscrezioni riportate da Repubblica. Le trattative sarebbero in fase avanzata, e quel seggio regalato dal Pd servirebbe a pagare la cambiale politica firmata da Gualtieri per l’endorsement ricevuto da Conte in campagna elettorale, che ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Stretto nella morsa di Di Maio e Grillo, che lo cuociono a fuoco lento, sotto scacco dei suoi parlamentari che minacciano una scissione e un “rompete” le righe nelle trattative per il Quirinale, Giuseppenon vede l’ora di mettersi unasotto al sedere per garantirsi agibilità politica, oltre che economica. Ed ecco che il pressing sul Pd si sta rivelando fruttuoso e potrebbe consentire adi candidarsi nel collegio blindatissimo di Roma centro, lasciato libero da Robertodiventato sindaco di Roma, come da indiscrezioni riportate da Repubblica. Le trattative sarebbero in fase avanzata, e quelregalato dal Pd servirebbe a pagare la cambiale politica firmata daper l’endorsement ricevuto dain campagna elettorale, che ...

