Come denunciare la diffamazione sul web e rendere più facile produrre le prove digitali

Tommaso Grotto di Kopjra: "Non basta uno screenshot per provare un illecito. Le tecnologie legali invece offrono strumenti in grado di supportare persone vittime di bullismo, stalking, revenge porn e diffamazione online. Per questo abbiamo realizzato Web Forensics"

Ultime Notizie dalla rete : Come denunciare Zemmour, il populista snob Come la misoginia: "Sono l'unico che ha il coraggio di denunciare la regressione della condizione femminile nei quartieri dove gli immigrati impongono la loro cultura islamica".

Violenza sulle donne: sparita nella notte la panchina rossa ...e dalle scuole" e di "garantire sostegno alle donne che trovano il coraggio di denunciare" avevano ... "Un'azione di questo tipo - aggiunge - non è nemmeno classificabile come atto vandalico, a mio ...

Corrente sottratta con allaccio abusivo: come riconoscere e denunciare La Legge per Tutti "Alla Farmacia comunale troppi rischi per la coda tamponi" "Voglio denunciare una situazione incresciosa e pericolosa alla Farmacia Comunale in zona stazione a Lucca", scrive M.L., un lettore. "Non solo non è stata predisposta alcuna misura per evitare che ch ...

Padova, la storia: “I carabinieri mi hanno salvata dalle botte. Donne, dovete sempre denunciare” PADOVA. «Una delle tante notti in cui non riuscivo a chiudere occhio, sono andata in bagno e mi sono guardata allo specchio. È lì che mi sono detta: “sei una larva, devi reagire”. In quel momento ho p ...

