Brunetta (FI): «Con il super green pass boom di immunizzati. L'obbligo vaccinale? Adesso non serve»

Il ministro per la Pubblica amministrazione: «supereremo il 90% con chi ha fatto due dosi. Per gli studenti sopra i 12 anni allo studio il test gratuito. Valutiamo anche L'obbligo di mascherina all'aperto, per ora decidono i sindaci. Rinnovare lo stato di emergenza è sbagliato»

