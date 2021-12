Ballando | Sabrina Salerno si commuove pensando al figlio | «È tutta la mia vita»

(Di domenica 5 dicembre 2021) I concorrenti dicon le Stelle continuano a esibirsi basandosi sui racconti delle loro storie personali. Ora tocca ae la showgirl parla del. «11 giorni prima di fare il test io avevo sognato di avere un neonato in braccio e lo avevo raccontato a mio marito e poi l’ho scoperto ed è stata una roba increbile». Un amore indistrubbile quello della showgirl per ilLuca avuto con Enrico Monti. Continua a raccontare di quei momenti la. «Ad un certo punto avevo una fissa nella mia testa e all’ecografia ho chiesto “quante dita ha mio?” la cosa sconvolgente è che lui ha messo le mani avanti per farmele vedere e mi sono convinta che tra me e lui ci fosse un rapporto speciale». Un legame che nel tempo si è solo ...

...e che vedremo nella prossima puntata dicon le Stelle 2021: Valeria Fabrizi e Giordano Filippo Morgan e Alessandra Tripoli Arisa e Vito Coppola Federico Lauri e Anastasia Kuzmina...... dopo un'avventura con più luci che ombre acon le Stelle. Non hanno mai toccato picchi ... Non va oltre un 7Salerno, perennemente sul punto di compiere un salto di qualità. Non è ...Roma, 4 dicembre 2021 - A Ballando con le stelle 2021, tra lacrime in pista e scontri in giuria, Milly Carlucci fa firmare un pre-contratto a Gabriel Garko (ballerino per una notte) per averlo come co ...Andrea Iannone è il settimo concorrente eliminato dell'edizione 2021 di Ballando con le stelle . Il pilota, in coppia con Lucrezia Lando, è stato sconfitto ...