A piedi nudi del parco | una deliziosa commedia a mezzo secolo di distanza

A piedi nudi NEL parco Paramount, ore 21.10. Con Jane Fonda, Robert Redford, Charles Boyer. Regia di Gene Sacks. Produzione USA 1967. Durata: 1 ora e 46 minuti LA TRAMA Paul e Corie appena sposati s'installano in un appartamento sul Central Park. Passata la luna di miele, saltano fuori le differenze di carattere. Lei è un peperino che gli fa una sorpresina al giorno. Lui è un signor Precisetti che fa fatica a starle dietro. In più si mettono a complicare le cose un maturo dongiovanni che abita nel palazzo e l'invadente madre di lei. PERCHÈ VEDERLO Perché a mezzo secolo di distanza rimane una deliziosa commedia, benissimo scritta da Neil Simon e interpretata dalla coppia di divi che forse divennero divi proprio con questo film.

