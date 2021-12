Verstappen a muro | Hamilton gode ma è giallo-penalità | Accidentale | manina tesa all' inglese?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) Clamoroso in Arabia Saudita, dove domani si correrà per la prima volta un Gran Premio di Formula 1, il penultimo di questa stagione. Maxè finito anel suo ultimo giro lanciato, quando era in vantaggio sul tempo del rivale con cui si sta giocando il Mondiale. Un errore che può pesare moltissimo in ottica classifica, dato che il pilota olandese sarà costretto a partire alle spalle delle due Mercedes. Ciò significa che Lewisavrà pista libera e potrebbe ricevere una mano dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Il pilota britannico ha conquistato la pole position grazie al giro completato in 1'27''511: alle sue spalle il finlandese in 1'27''622, terzo invececon 1'27''653. Sebbene l'attenzione sia catalizzata tutta dal duello ...