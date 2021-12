Vangelo del giorno | Matteo 9 | 35-10 | 1 6-8 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

Pontifex_it : Le Beatitudini sono la perenne costituzione del cristianesimo, la bussola per orientare le rotte che i cristiani af… - vaticannews_it : #2dicembre #PapaFrancesco: 'Abbiamo bisogno di una Chiesa paziente. Di una Chiesa che non si lascia sconvolgere e t… - vaticannews_it : #28novembre #Avvento Il Vangelo del giorno e la meditazione di don Luigi Maria Epicoco. “Ogni novità nasce sempre d… - IvanaIv29438384 : Monastero di Bose - “Voi invece siete tutti fratelli e sorelle” Fraternità e sororità sono un evento da rinnovare q… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 4 dicembre 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dalsecondo Matteo Mt 9,35 - 10,1.6 - 8 In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando ilRegno e guarendo ogni ...Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando ilregno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: "La messe è ...> Inaugurata il 30 novembre 2021 a Passau, in Baviera, «Zum Licht\|Verso la luce», l’ultima personale di Bruno Lucchi. Allestita nella suggestiva ambientazione della Spectrum K ...“Il presepe è un’occasione di incontro, di condivisione, di speranza attraverso il dialogo della bellezza”. Restano di strettissima attualità (nonostante risalgano al secolo scorso) le parole con cui ...