Una poltrona per due al Quirinale: ecco perché Draghi al Colle pesterebbe i piedi a Mattarella (Di sabato 4 dicembre 2021) È stata solo un’overdose di pudore a indurre Repubblica a definire «rebus costituzionale» l’inestricabile ginepraio di interpretazioni giuridiche che schiuderebbe l’elezione di Draghi al Quirinale. Di più, sarebbe un vero stress-test per al nostra Carta e per le nostre istituzioni. Potendo tradurre il tutto nel titolo di un film, la scelta non potrebbe che cadere su un evergreen (è del 1983) come “Una poltrona per due“. Proprio così: Draghi al Colle aprirebbe problemi sulla guida del governo, sulla gestione delle consultazioni per il nuovo premier e sulla coabitazione tra presidente uscente ed entrante. L’elezione di Draghi sarebbe uno stress-test E non c’è soluzione perché in ogni caso la coperta è troppo corta, nel senso che mentre risolve uno specifico aspetto ne ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) È stata solo un’overdose di pudore a indurre Repubblica a definire «rebus costituzionale» l’inestricabile ginepraio di interpretazioni giuridiche che schiuderebbe l’elezione dial. Di più, sarebbe un vero stress-test per al nostra Carta e per le nostre istituzioni. Potendo tradurre il tutto nel titolo di un film, la scelta non potrebbe che cadere su un evergreen (è del 1983) come “Unaper due“. Proprio così:alaprirebbe problemi sulla guida del governo, sulla gestione delle consultazioni per il nuovo premier e sulla coabitazione tra presidente uscente ed entrante. L’elezione disarebbe uno stress-test E non c’è soluzionein ogni caso la coperta è troppo corta, nel senso che mentre risolve uno specifico aspetto ne ...

