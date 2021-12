Ucraina, Biden: non accetterò la linea rossa di Putin (Di sabato 4 dicembre 2021) "Non accetterò la linea rossa di nessuno": così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se accetterà quella di Vladimir Putin sull'Ucraina, contro il suo eventuale ingresso nella Nato. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) "Nonladi nessuno": così Joeha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se accetterà quella di Vladimirsull', contro il suo eventuale ingresso nella Nato. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Media Usa: Russia prepara invasione dell'Ucraina con 175mila soldati | Biden incontra Putin: 'Pronti a reagire'… - Agenzia_Ansa : Ucraina, Biden: non accetterò la linea rossa di Putin #ANSA - GiovanniCalcara : Secondo i funzionari dell'amministrazione Biden,il presidente russo Putin sta ammassando una forza che dovrebbe ra… - PasaCndor : RT @RaiNews: Il presidente Usa in vista del summit virtuale con l'omologo russo si aspetta una 'lunga discussione' sulla crisi ucraina. Sec… - dilmax73 : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Biden: non accetterò la linea rossa di Putin #ANSA -