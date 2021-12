Treni in ritardo fino a 120 minuti per un guasto allo snodo di Firenze (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Il nodo ferroviario di Firenze è da questa mattina fortemente rallentato per un guasto, dovuto, afferma Fs, ai "sistemi di gestione della circolazione". Il guasto è stato "risolto", assicura Fs, e i ritardi sono in "progressiva diminuzione". Dalle 7 i ritardi si sono progressivamente accumulati tra la rabbia degli utenti, che si è espressa sui social. Il guasto si è verificato a Firenze Campo Marte. Alle 10.15 Fs indicava che un traffico fortemente rallentato", con un "tempo di percorrenza fino a 120 minuti per i Treni in viaggio". Le corse coinvolte nei ritardi sono quasi 50 e alcune parzialmente cancellate, tra cui diversi Frecciarossa verso il sud e il nord e numerosi regionali. Dalla prima mattina, spiega una nota di Fs, la circolazione per ... Leggi su agi (Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Il nodo ferroviario diè da questa mattina fortemente rallentato per un, dovuto, afferma Fs, ai "sistemi di gestione della circolazione". Ilè stato "risolto", assicura Fs, e i ritardi sono in "progressiva diminuzione". Dalle 7 i ritardi si sono progressivamente accumulati tra la rabbia degli utenti, che si è espressa sui social. Ilsi è verificato aCampo Marte. Alle 10.15 Fs indicava che un traffico fortemente rallentato", con un "tempo di percorrenzaa 120per iin viaggio". Le corse coinvolte nei ritardi sono quasi 50 e alcune parzialmente cancellate, tra cui diversi Frecciarossa verso il sud e il nord e numerosi regionali. Dalla prima mattina, spiega una nota di Fs, la circolazione per ...

