Treni, forti ritardi per guasto su nodo Firenze: cosa è successo (Di sabato 4 dicembre 2021) Circolazione fortemente rallentata dalla prima mattina per i Treni alta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze. Prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di Rfi, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze hanno provocato forti ritardi. Lo comunica il gruppo in una nota. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno risolto il guasto agli impianti che gestiscono il nodo di Firenze. All’origine della giornata nera per i Treni dell’alta velocità alcune problematiche riconducibili alla messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 dicembre 2021) Circolazione fortemente rallentata dalla prima mattina per ialta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da. Prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma –, rimossi dal personale di Rfi, e poi dei guasti tecnici neldihanno provocato. Lo comunica il gruppo in una nota. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno risolto ilagli impianti che gestiscono ildi. All’origine della giornata nera per idell’alta velocità alcune problematiche riconducibili alla messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa a ...

