Simone Cristicchi “Alla ricerca della felicità” (Di sabato 4 dicembre 2021) Simone Cristicchi porterà il suo nuovo lavoro, Alla ricerca della felicità, nel Circuito ERT per 5 serate: domenica 5 dicembre al Teatro Clabassi di Sedegliano, lunedì 6 e martedì 7 dicembre all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons, mercoledì 8 dicembre al Teatro Miotto di Spilimbergo e giovedì 9 dicembre al Cinecity di Lignano Sabbiadoro.Tutte le serate inizieranno alle 20.45, con l’eccezione di Cordenons dove il sipario si alzerà alle 21.00. Uno degli artisti più amati dal pubblico del Friuli Venezia Giulia sarà ospite per cinque serate del Circuito ERT. Simone Cristicchi – vincitore per tre volte del premio del pubblico dell’Ente Regionale Teatrale per lo spettacolo migliore della stagione – porterà il suo nuovo lavoro, ... Leggi su udine20 (Di sabato 4 dicembre 2021)porterà il suo nuovo lavoro,, nel Circuito ERT per 5 serate: domenica 5 dicembre al Teatro Clabassi di Sedegliano, lunedì 6 e martedì 7 dicembre all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons, mercoledì 8 dicembre al Teatro Miotto di Spilimbergo e giovedì 9 dicembre al Cinecity di Lignano Sabbiadoro.Tutte le serate inizieranno alle 20.45, con l’eccezione di Cordenons dove il sipario si alzerà alle 21.00. Uno degli artisti più amati dal pubblico del Friuli Venezia Giulia sarà ospite per cinque serate del Circuito ERT.– vincitore per tre volte del premio del pubblico dell’Ente Regionale Teatrale per lo spettacolo migliorestagione – porterà il suo nuovo lavoro, ...

