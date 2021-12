Serie B: successi per Benevento, Cremonese e Spal. Pari tra Frosinone e Ternana (Di sabato 4 dicembre 2021) Si sono concluse le gare delle 14.00 della 16a giornata di Serie B. Il Benevento in rimonta, batte il fanalino di coda Pordenone per 2-1, grazie ai gol nella ripresa di Elia e Di Serio. Ottimo colpo della Cremonese, che si impone 2-0 a Cosenza, in virtù delle reti di Strizzolo e Valeri. Sprofonda il Crotone, che perde in casa contro la Spal per 2-1. Melchiorri e Mancosu per i ferraresi a rendere inutile il gol di Kargbo nel finale. Nell’altra gara, 1-1 tra Frosinone e Ternana. In classifica, il Benevento sale a 28 punti, la Cremonese a 26, la Spal a 20. In coda, restano a 8 il Crotone e il Pordenone. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Si sono concluse le gare delle 14.00 della 16a giornata diB. Ilin rimonta, batte il fanalino di coda Pordenone per 2-1, grazie ai gol nella ripresa di Elia e Di Serio. Ottimo colpo della, che si impone 2-0 a Cosenza, in virtù delle reti di Strizzolo e Valeri. Sprofonda il Crotone, che perde in casa contro laper 2-1. Melchiorri e Mancosu per i ferraresi a rendere inutile il gol di Kargbo nel finale. Nell’altra gara, 1-1 tra. In classifica, ilsale a 28 punti, laa 26, laa 20. In coda, restano a 8 il Crotone e il Pordenone. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OptaPaolo : 61% - Stefano #Pioli ha vinto il 61% delle partite alla guida dei rossoneri in campionato (50 su 82), solo Lajos Cz… - EmpoliCalcio : La prima sfida nell’ottobre del 1946, il confronto in B a fine Ottanta, le tante sfide nella massima serie fino agl… - Dansai75 : Che splendida coppia, alla quale auguro una serie di meritati successi anche a livello professionale! ?? ?? ?? ?? ?? ?????… - EmpoliCalcio : L'Empoli ha vinto sette sfide contro il Torino in Serie A (8N, 3P): contro nessun'altra squadra i toscani contano p… - koki5_3 : RT @OptaPaolo: 61% - Stefano #Pioli ha vinto il 61% delle partite alla guida dei rossoneri in campionato (50 su 82), solo Lajos Czeizler (6… -