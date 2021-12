Scoperto l’Imbroglio al Grande Fratello Vip: svelato il complotto di Signorini. Ecco chi vuole cacciare. E’ bufera a Mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri sera al Grande Fratello Vip è successo un episodio che ha fatto arrabbiare tantissimi telespettatori. Signorini ha usato due pesi e due misure per i concorrenti, in particolare a svantaggio delle sorelle Selassie. In questa occasione Alfonso si è comportando diversamente svelando in tal modo le sue preferenze e applicando regole diverse per i vip in gara. Ma vediamo cos’è successo. Due settimana fa durante le nomination Lulù ha impiegato più tempo dei canonici 30 secondi per fare la sua selezione del nominato. Signorini a quel punto ha sgridato duramente la ragazza invalidando anche la sua nomination. A nulla sono valse le contestazioni della principessa che denunciato episodi precedenti e misure differenti. Signorini è stato quindi intransigente annullando senza indugio alcuno il suo voto. LEGGI ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri sera alVip è successo un episodio che ha fatto arrabbiare tantissimi telespettatori.ha usato due pesi e due misure per i concorrenti, in particolare a svantaggio delle sorelle Selassie. In questa occasione Alfonso si è comportando diversamente svelando in tal modo le sue preferenze e applicando regole diverse per i vip in gara. Ma vediamo cos’è successo. Due settimana fa durante le nomination Lulù ha impiegato più tempo dei canonici 30 secondi per fare la sua selezione del nominato.a quel punto ha sgridato duramente la ragazza invalidando anche la sua nomination. A nulla sono valse le contestazioni della principessa che denunciato episodi precedenti e misure differenti.è stato quindi intransigente annullando senza indugio alcuno il suo voto. LEGGI ...

