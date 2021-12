“Scontro duro | è in ospedale” | Bundesliga | panico in campo

(Di sabato 4 dicembre 2021)terribile tra Brandt e Upamecano in Borussia Dortmund-Bayern Monaco: centrocampista in, i gialloneri tranquillizano i tifosi Il Bayern Monaco ha battuto il Borussia Dortmund nella supersfida del weekend in. I bavaresi si sono imposti per 3-2 con le marcature del solito Robert Lewandowski (doppietta) e Kinglsey Coman. Il pomeriggio tuttavia era cominciato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LazionewsEu : #LazioUdinese 2-3 #SerieA 52' - Giallo per Molina, duro lo scontro su Luis Alberto - infoitcultura : 'La devi smettere, basta!'. Caos al GF Vip, tra Miriana Trevisan e l'altra è scontro duro: 'Ti vuoi solo vendicare' - Roky99760738 : RT @carlo1493: Duro scontro verbale a Quarta Repubblica tra il direttore de il Riformista e Marco Lillo, giornalista de il Fatto quotidiano… - andserret : @Torrenapoli1 Dobbiamo provare a tenere duro fino alla partita contro il Milan cercando di non perdere nessuno scon… - DavidOnepv : @Wazza_CN Dobbiamo tenere duro, vedremo poi lo scontro diretto. -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro duro

SerieANews

Roma - Inter, Umberto Chiariello commenta lotra la squadra di Simone Inzaghi e Josè Mourinho. I nerazzurri al primo tempo sono in ... allora sarebbe uncolpo per il Napoli costretto a ...La decide Piraccini dal dischetto ma la gara la vince la difesa che vince lofisico e porta ...al punto giusto, ci mette fisico ma anche mentalità FOSCHIANI 6,5 : Equilibrato sulla fascia ...Così il centrocampista spagnolo, non convocato da Spalletti: "Tutti a fare il tifo per l'importantissima partita contro l'Atalanta" ...L'allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv: “E’ fisiologico non vincerle tutte, con l’Inter il ko ci poteva stare. Con ...