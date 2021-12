Salernitana, Colantuono: «Voglio rivedere il secondo tempo fatto con la Juve» (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Milan Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan-Salernitana. Le sue parole. SULLA GARA: «Voglio rivedere quello che abbiamo fatto nel secondo tempo contro la Juventus. Siamo molto sfortunati già prima della mia gestione. Vogliamo provarci contro una squadra ovviamente superiore». SULLE DUE PUNTE: «Dalle punte mi aspetto che facciano salire la squadra, Ribery deve darci i suoi guizzi e la sua classe altrimenti se vieni a San Siro solo per coprirti alla fine perdi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano, tecnico della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Milan Stefano, tecnico della, ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan-. Le sue parole. SULLA GARA: «quello che abbiamonelcontro lantus. Siamo molto sfortunati già prima della mia gestione. Vogliamo provarci contro una squadra ovviamente superiore». SULLE DUE PUNTE: «Dalle punte mi aspetto che facciano salire la squadra, Ribery deve darci i suoi guizzi e la sua classe altrimenti se vieni a San Siro solo per coprirti alla fine perdi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

