Pallamano femminile, Mondiali 2021: pronostici rispettati con le prime ammesse alla seconda fase (Di domenica 5 dicembre 2021) Il quarto giorno di gare dei Mondiali di Pallamano femminile 2021 ha emesso i primi verdetti della manifestazione, con Germania ed Ungheria che hanno staccato il pass nel Gruppo E, sconfiggendo rispettivamente Slovacchia (36-22) e Repubblica Ceca (32-29), grazie alle 11 reti di Katrin Klujber. Bene anche la Danimarca, giustiziera 33-18 del Congo, mentre la Corea del Sud ha faticato le famigerate sette camicie per aver ragione della Tunisia per 31-29, con il Gruppo G che ha delineato tutte e tre le ammesse al secondo turno, ovvero Croazia (38-16 sul Paraguay), Brasile e Giappone, con le sudamericane che si sono aggiudicate lo scontro diretto per 29-25. Alexandrina Cabral ha invece trascinato la Spagna padrona di casa, che si è imposta 33-18 sulla Cina, con il quadro chiuso dal 31-29 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Il quarto giorno di gare deidiha emesso i primi verdetti della manifestazione, con Germania ed Ungheria che hanno staccato il pass nel Gruppo E, sconfiggendo rispettivamente Slovacchia (36-22) e Repubblica Ceca (32-29), grazie alle 11 reti di Katrin Klujber. Bene anche la Danimarca, giustiziera 33-18 del Congo, mentre la Corea del Sud ha faticato le famigerate sette camicie per aver ragione della Tunisia per 31-29, con il Gruppo G che ha delineato tutte e tre leal secondo turno, ovvero Croazia (38-16 sul Paraguay), Brasile e Giappone, con le sudamericane che si sono aggiudicate lo scontro diretto per 29-25. Alexandrina Cabral ha invece trascinato la Spagna padrona di casa, che si è imposta 33-18 sulla Cina, con il quadro chiuso dal 31-29 ...

Advertising

Lazio_TV : PALLAMANO A1 FEMMINILE: PONTINIA CONTRO LE CAMPIONESSE D'ITALIA (VIDEO). - PantheonVerona : Partita di cartello per questa giornata di Serie A2 femminile di pallamano: si sfidano Venplast Dossobuono e Leones… - News_24it : PONTINIA – L’HC Cassa Rurale Pontinia torna in campo dopo la lunghissima sosta dedicata agli impegni della Nazional… - Fantacalciok : Mondiali di pallamano femminile 2021 in diretta: ecco dove vederli - Calciodiretta24 : Mondiali di pallamano femminile 2021 in diretta: ecco dove vederli -