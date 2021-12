Nuoto | Isl | Bianchi quarta nei 200 farfalla | Pilato settima nei 100 rana

Leggi su sportface

(Di domenica 5 dicembre 2021) Non benissimo le italiane impegnate nella seconda e ultima giornata di finali della Isl. Quarto posto per Ilarianei 200con il tempo di 2’08?55. Inarrivabile l’americana Flickinger (2’03?73). In difficoltà sia Benedettache Sara Franceschi nei 100, rispettivamentein 1’05?67 e ottava in 1’09?20. Successo della statunitense King in 1’03?76. Infine, ottava piazza per Franceschi anche nei 400 misti con il crono di 4’43?69. SportFace.