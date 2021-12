Napoli, Spalletti cambia: scelta a sorpresa in attacco con l’Atalanta (Di sabato 4 dicembre 2021) In vista della partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Napoli Spalletti potrebbe fare una scelta sorprendente in attacco In vista di Napoli-Atalanta, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Insigne in attacco. E l’allenatore azzurro potrebbe optare per una scelta a sorpresa. Come riportato da Sky Sport, infatti, né Politano né Elmas sostituiranno il capitano partenopeo bensì Ounas. Per l’algerino si tratterebbe dell’esordio dal primo minuto in stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) In vista della partita contro, l’allenatore delpotrebbe fare unasorprendente inIn vista di-Atalanta, Lucianodovrà fare a meno di Insigne in. E l’allenatore azzurro potrebbe optare per una. Come riportato da Sky Sport, infatti, né Politano né Elmas sostituiranno il capitano partenopeo bensì Ounas. Per l’algerino si tratterebbe dell’esordio dal primo minuto in stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

