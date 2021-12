L’incendio che fece il “fumo sull’acqua” (Di sabato 4 dicembre 2021) 50 anni fa, sulle sponde del lago di Ginevra, il casinò in cui si stava esibendo Frank Zappa andò a fuoco: lì vicino c'erano i Deep Purple Leggi su ilpost (Di sabato 4 dicembre 2021) 50 anni fa, sulle sponde del lago di Ginevra, il casinò in cui si stava esibendo Frank Zappa andò a fuoco: lì vicino c'erano i Deep Purple

Advertising

ilpost : L’incendio che fece il “fumo sull’acqua” - AlessiaBlack03 : @Vito68122235 posso fare la filosofica? ?? non ho mai creduto all'unione che fa la forza, ognuno pensa al suo piccol… - FL0WERB0YNAMU : ora parte l'allarme anti incendio per tutto il fumo che fanno quelle candele demoniache - fiorhelIa : sapete che ridere se fa scattare l'allarme anti incendio in hotel - lan0ttestellata : Ogni tanto penso al fatto che Dante abbia mandato Manuel a spegnere l’incendio come se non fosse una cosa pericolos… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incendio che L’incendio che fece il “fumo sull’acqua” Il Post