Italia Viva si fa… Coraggio con Toti. Prove di fusione per il Centrino. Renzi rompe gli indugi e vira a destra. Calenda e +Europa per ora stanno a guardare (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi occupa politicamente il centro vince. Renzi lo va ripetendo da oltre due mesi. Costretto a lasciare Palazzo Chigi dopo il flop col referendum costituzionale, finito a dover rassegnare le dimissioni da segretario del Partito democratico dopo le disastrose elezioni del 2018, colpito dall’inchiesta Open (leggi l’articolo) e con Italia Viva inchiodata al 2%, da tempo l’ex rottamatore si sta spostando sempre più a destra e ora si parla di fusione tra i suoi gruppi parlamentari e quelli di Coraggio Italia, la formazione del governatore della Liguria, Giovanni Toti, e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. L’obiettivo? Pesare nella scelta del nuovo Capo dello Stato. Anzi essere determinante. Proprio quel voto su cui, sempre due mesi fa, l’ex premier ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi occupa politicamente il centro vince.lo va ripetendo da oltre due mesi. Costretto a lasciare Palazzo Chigi dopo il flop col referendum costituzionale, finito a dover rassegnare le dimissioni da segretario del Partito democratico dopo le disastrose elezioni del 2018, colpito dall’inchiesta Open (leggi l’articolo) e coninchiodata al 2%, da tempo l’ex rottamatore si sta spostando sempre più ae ora si parla ditra i suoi gruppi parlamentari e quelli di, la formazione del governatore della Liguria, Giovanni, e del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. L’obiettivo? Pesare nella scelta del nuovo Capo dello Stato. Anzi essere determinante. Proprio quel voto su cui, sempre due mesi fa, l’ex premier ...

Advertising

ZanAlessandro : Oggi Lega, Forza Italia e Italia Viva in #Cdm hanno bocciato la proposta di #Draghi del contributo di solidarietà d… - marcofurfaro : Destra e Italia Viva fanno saltare la redistribuzione delle ricchezze per aiutare il ceto più basso a pagare le bol… - ilriformista : Il 'cantiere' riformista del nuovo centro vede protagonisti #Renzi e #Toti con Italia Viva e Coraggio Italia: prove… - VirginiaPanzeri : RT @sarabanda_: La 'solidarietà' sarebbe consistita nel non abbassargli le tasse per 1 anno a favore dei 'veri' poveri. Io non mi sarei ve… - thewhitefly_ : RT @Marty_Loca80: Per cui il contribuito di solidarietà non è passato per i voti contro di Forza Italia, Lega e udite udite, Italia Viva Co… -