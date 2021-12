I 3 retroscena dietro il golpe fiscale della sinistra (Di sabato 4 dicembre 2021) Se c’è una tentazione alla quale i politici di sinistra non sanno resistere, è quella di aumentare le tasse su coloro che ritengono più ricchi. È nel loro dna, nella loro formazione, verrebbe da pensare. E ciò vale anche per una parte del governo Draghi. Ieri è stato sventato un colpo di mano, che vale la pena raccontare. Come sapete, nella manovra finanziaria, il governo ha destinato sette miliardi di euro al taglio delle imposte per le famiglie. La gran parte delle risorse andrà alle fasce di reddito medio basse. Un piccolo effetto trascinamento ci sarà anche per coloro che guadagnano più di 75mila euro l’anno: si tratta di un bonus fiscale di circa duecento euro. Ebbene, il premier Draghi aveva accettato la proposta dei sindacati (non si sa bene a che titolo), condivisa dal Pd e da Leu, di tagliare questo piccolo beneficio per i «più ricchi». Forza ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 dicembre 2021) Se c’è una tentazione alla quale i politici dinon sanno resistere, è quella di aumentare le tasse su coloro che ritengono più ricchi. È nel loro dna, nella loro formazione, verrebbe da pensare. E ciò vale anche per una parte del governo Draghi. Ieri è stato sventato un colpo di mano, che vale la pena raccontare. Come sapete, nella manovra finanziaria, il governo ha destinato sette miliardi di euro al taglio delle imposte per le famiglie. La gran parte delle risorse andrà alle fasce di reddito medio basse. Un piccolo effetto trascinamento ci sarà anche per coloro che guadagnano più di 75mila euro l’anno: si tratta di un bonusdi circa duecento euro. Ebbene, il premier Draghi aveva accettato la proposta dei sindacati (non si sa bene a che titolo), condivisa dal Pd e da Leu, di tagliare questo piccolo beneficio per i «più ricchi». Forza ...

