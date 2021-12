Gelo e neve in arrivo, le previsioni meteo da lunedì 6 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) neve in pianura, ma anche piogge e maltempo su mezza Italia. Queste le previsioni meteo per la prossima settimana degli esperti de ILmeteo.it che annunciano neve sulla Valpadana entro la festività dell’Immacolata (qui l’articolo e le mappe dedicate). Tutto, quindi, confermato a livello termico: già da lunedì 6 dicembre infatti le temperature sono previste in crollo con valori ben sotto le medie climatiche su buona parte dell’Italia. Poi ecco la vera sorpresa con l’arrivo di una perturbazione che provocherà un peggioramento delle condizioni meteo con nevicate fin sulle pianure. La settimana inizierà lunedì 6 dicembre all’insegna del maltempo, in particolare sulle regioni meridionali e su quelle del ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021)in pianura, ma anche piogge e maltempo su mezza Italia. Queste leper la prossima settimana degli esperti de IL.it che annuncianosulla Valpadana entro la festività dell’Immacolata (qui l’articolo e le mappe dedicate). Tutto, quindi, confermato a livello termico: già dainfatti le temperature sono previste in crollo con valori ben sotto le medie climatiche su buona parte dell’Italia. Poi ecco la vera sorpresa con l’di una perturbazione che provocherà un peggioramento delle condizionicon nevicate fin sulle pianure. La settimana inizieràall’insegna del maltempo, in particolare sulle regioni meridionali e su quelle del ...

Advertising

lifestyleblogit : Gelo e neve in arrivo, le previsioni meteo da lunedì 6 dicembre - - telodogratis : Gelo e neve in arrivo, le previsioni meteo da lunedì 6 dicembre - infoitinterno : Gelo e neve in arrivo, le previsioni meteo da lunedì 6 dicembre - fisco24_info : Gelo e neve in arrivo, le previsioni meteo da lunedì 6 dicembre: Che tempo farà la prossima settimana… - italiaserait : Gelo e neve in arrivo, le previsioni meteo da lunedì 6 dicembre -