Advertising

Gazzetta_it : Gasp: 'La miglior Atalanta dell'anno. Scudetto? Quando saremo primi...' #NapoliAtalanta - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gasp: 'La miglior Atalanta dell'anno. Scudetto? Quando saremo primi...' #NapoliAtalanta - Tsunamayo1435 : RT @Gazzetta_it: Gasp: 'La miglior Atalanta dell'anno. Scudetto? Quando saremo primi...' #NapoliAtalanta - sportli26181512 : Gasp: 'La miglior Atalanta dell'anno. Scudetto? Quando saremo primi...': Gasp: 'La miglior Atalanta dell'anno. Scud… - Stefania_1972 : RT @Gazzetta_it: Gasp: 'La miglior Atalanta dell'anno. Scudetto? Quando saremo primi...' #NapoliAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Gasp miglior

La Gazzetta dello Sport

Dopo le vittorie a Torino contro la Juve e a Napoli, anche Gian Piero Gasperini inizia timidamente a pensare in grande. "Sono state due partite difficili contro due grandi squadre, questa sera è stata ...... protagonista fin qui di una stagione quasi impeccabile: i campani infatti vantano la... PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA/ Diretta tv: tanta scelta perin attacco Pure va aggiunto che ...Al Diego Armando Maradona l'Atalanta passa sul Napoli per 3-2. Al 7' è Malinovskyi ad aprire i conti, rimedia al 40' Zielinski. Nella ripresa il sorpasso firmato ...Scivolato al terzo posto dopo le vittorie di Milan e Inter, il Napoli sfida l'Atalanta quarta in classifica per riprendersi il primato. Spalletti però è in emergenza totale ...