Davide Giri, ecco chi è l’italiano ucciso a New York (Di sabato 4 dicembre 2021) da un membro di una gang. L’uomo è stato fermato e arrestato. Accoltellato un altro italiano Davide Giri è stato ucciso da Vincent Pinkney, un affiliato ad una gang, con numerosi precedenti penali. Davide Giri, 30 anni, laureato in ingegneria a Torino, era a New York per frequentare un master alla prestigiosa Columbia University, dove lavorava anche come assistente. Perfettamente integrato nella vita cittadina, Davide si dedicava alle sue passioni, suonare il pianoforte e giocare a calcio. Proprio mentre stava rientrando da un allenamento, alle 23 circa, è stato aggredito da Pinkneu, 25 anni, probabilmente a scopo di rapina. L’assassino ha però inferto diverse coltellate all’addome al giovane, senza lasciargli scampo. Leggi anche: VIOLENZA SULLE DONNE, VIA LIBERA AL ... Leggi su 361magazine (Di sabato 4 dicembre 2021) da un membro di una gang. L’uomo è stato fermato e arrestato. Accoltellato un altro italianoè statoda Vincent Pinkney, un affiliato ad una gang, con numerosi precedenti penali., 30 anni, laureato in ingegneria a Torino, era a Newper frequentare un master alla prestigiosa Columbia University, dove lavorava anche come assistente. Perfettamente integrato nella vita cittadina,si dedicava alle sue passioni, suonare il pianoforte e giocare a calcio. Proprio mentre stava rientrando da un allenamento, alle 23 circa, è stato aggredito da Pinkneu, 25 anni, probabilmente a scopo di rapina. L’assassino ha però inferto diverse coltellate all’addome al giovane, senza lasciargli scampo. Leggi anche: VIOLENZA SULLE DONNE, VIA LIBERA AL ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - Tg3web : New York, ucciso a coltellate Davide Giri, ricercatore piemontese della Columbia University. Ferito anche un altro… - Corriere : Le immagini dal luogo dove è stato accoltellato Davide Giri a New York - valentinadigrav : RT @CalaminiciM: Aveva 30 anni. Si chiamava Davide Giri e aveva una laurea in ingegneria e un dottorato. Si trovava a New York per un maste… - ml007ok : @ilmanifesto Davide Giri un bravo ragazzo intelligente preparato ucciso da gentaglia dei peggiori ghetti della citt… -