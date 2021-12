Chi ci sta a risuscitare il partito di “ispirazione cristiana”? (Di sabato 4 dicembre 2021) Come l’Araba Fenice che risorge dalle proprie ceneri, ecco tornare nel dibattito pubblico il tema del partito cattolico. O meglio di “ispirazione cristiana”. Il merito, se tale lo riteniamo, va a un uomo di Chiesa che è conosciuto come uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco: monsignor Nunzio Galantino. Il prelato, già segretario generale della Cei (Conferenza episcopale italiana), poi chiamato in Vaticano per guidare l’Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede Apostolica) e di recente messo a capo della neonata ma potentissima Fondazione per la sanità cattolica, in occasione del recente Festival della Dottrina sociale svoltosi a Verona, a precisa domanda ha risposto che “un partito di ispirazione cristiana, guidato da laici capaci, non dispiacerebbe”. Ma a condizione ... Leggi su formiche (Di sabato 4 dicembre 2021) Come l’Araba Fenice che risorge dalle proprie ceneri, ecco tornare nel dibattito pubblico il tema delcattolico. O meglio di “”. Il merito, se tale lo riteniamo, va a un uomo di Chiesa che è conosciuto come uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco: monsignor Nunzio Galantino. Il prelato, già segretario generale della Cei (Conferenza episcopale italiana), poi chiamato in Vaticano per guidare l’Apsa (Amministrazione del patrimonio della sede Apostolica) e di recente messo a capo della neonata ma potentissima Fondazione per la sanità cattolica, in occasione del recente Festival della Dottrina sociale svoltosi a Verona, a precisa domanda ha risposto che “undi, guidato da laici capaci, non dispiacerebbe”. Ma a condizione ...

