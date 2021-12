Advertising

ErjonLuzi : @90ordnasselA Da notare il movimento di Dzeko ancora prima che la palla arrivi a Calha. - milansette : Calha dirige l'orchestra Inter: Roma schiantata 3-0, nerazzurri incollati al Milan - sportli26181512 : Calha, Dzeko, Dumfries: l’Inter vola con i nuovi. Hakan: “Abbiamo dominato”: Calhanoglu, Dzeko, Dumfries: l’Inter v… - Sportellate_it : RT @endriuco: Molte difficoltà di equilibrio, maturità e gestione viste fino a ottobre erano da imputare ai nuovi arrivati. Ecco perché ogg… - ottaviozanetti : RT @SStefano93: Non si può smettere di lodare Marotta. In un mese fuori Conte, Lukaku, Hakimi, Eriksen. Tutti facevano il funerale all’Inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Calha Dzeko

, ancora loro ? Qualche numero: quattro gol e due assist per Calhanoglu nelle ultime cinque partite, solamente Mario Pasalic ha preso parte a più reti in Serie A da novembre a oggi. Il ...... quando arriva il raddoppio, dopo una serie di passaggi stretti: la giocata che apre la difesa è di Bastoni, che quasi da attaccante innesca Calhanoglu che a sua volta arma il sinistro di, il ...Calhanoglu e Dzeko meglio dell'anno scorso. Tra rendimento, gol da ex e un mercato estivo che ha regalato all'Inter due conoscitori della A come loro ...Roma-Inter, sbancato l'Olimpico: netto 0-3 dei nerazzurri con Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Ottima prova degli uomini di Inzaghi.