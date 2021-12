Ballando con le Stelle, spunta il nome del vincitore? Annuncio clamoroso (Di sabato 4 dicembre 2021) clamoroso Annuncio alla vigilia di una nuova puntata di Ballando con le Stelle: saranno loro i vincitori? Scopriamo i dettagli Alla vigilia di una nuova puntata di Ballando con le Stelle, spunta un clamoroso Annuncio. E’ stato Guillermo Mariotto, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, a lanciare i nomi della coppia che potrebbe vincere L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 4 dicembre 2021)alla vigilia di una nuova puntata dicon le: saranno loro i vincitori? Scopriamo i dettagli Alla vigilia di una nuova puntata dicon leun. E’ stato Guillermo Mariotto, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, a lanciare i nomi della coppia che potrebbe vincere L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

welikeduel : Memo Remigi e Leonardo Parata aL Testaccio per presidiare i cassonetti e aiutare i cittadini (e cercare voti per il… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @memo_remigi_ e @mariaermachkova vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ballando con le stelle non potrà esibirsi a causa di un infortunio: “Fa molto male” cos’è successo - #Ballando… - vittopoto : RT @BarchiesiCinzia: Me li mandano giuro non li cerco....ma questo devo dire non è male sentendo la musica mi sono ballata un valzer... T… -