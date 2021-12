X Factor, Måneskin e Coldplay ospiti della finale (Di venerdì 3 dicembre 2021) La quindicesima edizione di X Factor è quasi giunta al termine. Giovedì 9 dicembre, direttamente dal Mediolanum Forum di Assago, andrà in onda la puntata conclusiva della stagione e si tratterà di una finale a dir poco eccezionale. Stando alle anticipazioni di Ludovico Tersigni, infatti, i concorrenti avranno l’opportunità di condividere il palco niente meno che con i Måneskin e i Coldplay. I Måneskin a X Factor, un “ritorno a casa” per il gruppo romano Dalle strade della Capitale al jet set internazionale, i Måneskin ne hanno fatta tanta di strada. In particolare, il 2021 si è rivelato un anno piuttosto proficuo per Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria). Dopo la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) La quindicesima edizione di Xè quasi giunta al termine. Giovedì 9 dicembre, direttamente dal Mediolanum Forum di Assago, andrà in onda la puntata conclusivastagione e si tratterà di unaa dir poco eccezionale. Stando alle anticipazioni di Ludovico Tersigni, infatti, i concorrenti avranno l’opportunità di condividere il palco niente meno che con ie i. Ia X, un “ritorno a casa” per il gruppo romano Dalle stradeCapitale al jet set internazionale, ine hanno fatta tanta di strada. In particolare, il 2021 si è rivelato un anno piuttosto proficuo per Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) e Ethan Torchio (batteria). Dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Factor Måneskin X Factor: semifinale inattesa con l'eliminazione di Erio. Manuel Agnelli: "Lo avete espulso come un brufolo" Hot Factor: Litigi e fairpaly Naturalmente, durante l'appuntamento con Hot Factor , Mika , Emma , Manuelito e Manuel Agnelli sono tornati a parlare di Erio , e quest'ultimo ha dichiarato: Mika e ...

XFactor 2021, i voti della semifinale: Erio saluta, finalmente Manuel Agnelli sbrocca ed è spettacolo E invece no: XFactor ventiventuno come Sanremo perché il meglio è stato dopo la fine , nell' Hot Factor , come accadeva con il leggendario Dopofestival di Elio e le Storie Tese nel 2008. Lì il "...

Manuel Agnelli e i Måneskin: «In Italia o sei Battiato o sei un tamarro. Ma loro sono diversi e negli Usa c’è... Corriere della Sera Hot: Litigi e fairpaly Naturalmente, durante l'appuntamento con Hot, Mika , Emma , Manuelito e Manuel Agnelli sono tornati a parlare di Erio , e quest'ultimo ha dichiarato: Mika e ...E invece no: XFactor ventiventuno come Sanremo perché il meglio è stato dopo la fine , nell' Hot, come accadeva con il leggendario Dopofestival di Elio e le Storie Tese nel 2008. Lì il "...