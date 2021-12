Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 12:10 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il virus Continua la sua corsa in aumento i contagi e i ricoveri continua a salire l’incidenza settimanale 155 X 100000 punti rispetto ai 125 x 100 mila abitanti della settimana precedente Mercede dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute nel periodo che va dal 10 novembre al 23 novembre le reti meglio che vado sui casi sintomatici è stato pari a 120 al di sopra della soglia epidemica è in diminuzione ma ancora sopra la soglia epidemica indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero continua quindi a salire come abbiamo detto l’incidente intanto controlli della Polizia Municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici coordinati soprattutto con le Fiamme Gialle verifiche sui passidi autobus e metro affidate in modo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il virus Continua la sua corsa in aumento i contagi e i ricoveri continua a salire l’incidenza settimanale 155 X 100000 punti rispetto ai 125 x 100 mila abitanti della settimana precedente Mercede dati del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute nel periodo che va dal 10 novembre al 23 novembre le reti meglio che vado sui casi sintomatici è stato pari a 120 al di sopra della soglia epidemica è in diminuzione ma ancora sopra la soglia epidemica indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero continua quindi a salire come abbiamo detto l’incidente intanto controlli della Polizia Municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici coordinati soprattutto con le Fiamme Gialle verifiche sui passidi autobus e metro affidate in modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Juve Alvarez: Trezeguet potrebbe agevolare la trattativa Alvarez Juve: Trezeguet "aiuta" i bianconeri? C'è un motivo particolare legato all'attaccante in forza al River Plate La Juventus continua a spingere per Alvarez del River Plate. La concorrenza è ...

Covid: Coop lancia campagna per 250mila vaccini in Africa Queste ultime due modalità sono già attive a partire dal 3 dicembre. "L'obiettivo - ha spiegato Pedroni - è superare un milione di euro, una cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone. Un ...

Coronavirus ultime notizie: oggi in Italia 16.806 nuovi casi e 72 morti Il Sole 24 ORE Corruzione: Montante, 'colonnello Gdf non mi chiese assunzione figlia, lo seppi solo dopo' Caltanissetta, 3 dic. (Adnkronos) - "Il colonnello Ardizzone della Guardia di Finanza non mi ha mai chiesto l'assunzione della figlia al Cofidi, lo appresi solo dopo che fu assunta". Lo ha detto l'ex ...

Med 2021: ministro Esteri Giordania, vitale coinvolgere Usa (ANSA) - ROMA, 03 DIC - "In Medio Oriente c'è bisogno del coinvolgimento degli Usa. Come nel conflitto israelo-palestinese, dove abbiamo visto che solo se c'è un ruolo degli Stati Uniti c'è qualche pr ...

