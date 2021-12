Temptation Island: ex concorrenti diventano genitori (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, che il pubblico ha conosciuto per la loro partecipazione a Temptation Island, sono diventate da poche ore genitori. La coppia, il cui percorso aveva fatto molto discutere, ha conosciuto la piccola Giulia, il cui parto, però, non è andato nel migliore dei modi. Tra i protagonisti più discussi delle vecchie edizioni di Temptation Island ci sono Valentina De Biasi e Oronzo Carionola. I due Leggi su solodonna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Oronzo Carinola e Valentina De Biasi, che il pubblico ha conosciuto per la loro partecipazione a, sono diventate da poche ore. La coppia, il cui percorso aveva fatto molto discutere, ha conosciuto la piccola Giulia, il cui parto, però, non è andato nel migliore dei modi. Tra i protagonisti più discussi delle vecchie edizioni dici sono Valentina De Biasi e Oronzo Carionola. I due

