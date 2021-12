Soleil Sorge e Alex Belli | effusioni sotto le coperte nella notte

(Di venerdì 3 dicembre 2021)leDopo la tensione delle scorse ore al GF Vip,si sono nuovamente riavvicinati. Durante la serata di festa di ieri, complice anche qualche drink di troppo, l’influencer e l’attore hanno ballato, riso e scherzato insieme, come se le divergenze si fossero via L'articolo proviene da Novella 2000.

Nonostante si destreggino in burrascose litigate, accuse gravissime e ripicche inattese,e Alex Belli sembrano essere legati da un filo invisibile, che li ha resi inseparabili. I due protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip , durante una serata dedicata alla ...Al ' Grande Fratello Vip 6 ' nella notte c'è stata una svolta nel rapporto di affettuosa amicizia tra Alex Belli e. Dopo la confessione dell'attore, che aveva dichiarato alla compagna di avventura di essersi innamorato di lei, i due hanno dormito abbracciati nello stesso letto. Baci, coccole e una ...Mentre Soleil Sorge e Alex Belli dormono insieme già da settimane, così come Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli da qualche giorno, la novità è stata assistere a Sophie Codegoni nel letto ...Alex Belli confessa: “Io Soleil la amo veramente”, pronto a lasciare il GF Vip pur di non risolvere la situazione.