Skeleton: ad Altenberg Axel Jungk beffa Christopher Grotheer. Bene gli italiani, Mattia Gaspari undicesimo (Di venerdì 3 dicembre 2021) È la Germania a dettar legge in casa nella terza tappa della Coppa del Mondo di Skeleton al maschile. In quel di Altenberg, così com’era accaduto nella passata edizione dei Mondiali, i teutonici danno spettacolo. Rispetto alla manifestazione iridata però non c’è Christopher Grotheer in vetta: l’oro in carica viene beffato dal connazionale Axel Jungk. Il classe 1991 recupera la connazionale all’amico/rivale nella seconda run e agguanta la terza vittoria in Coppa del Mondo in carriera. Tempo totale di 1’51”71 a precedere di 11 centesimi Grotheer. Terza piazza che va invece al fenomeno della disciplina, il lettone Martins Dukurs, distante però 45 centesimi. Ancor più lontano il quarto ed il quinto, entrambi russi: Vadislav Semenov e Nikita Tregubov ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) È la Germania a dettar legge in casa nella terza tappa della Coppa del Mondo dial maschile. In quel di, così com’era accaduto nella passata edizione dei Mondiali, i teutonici danno spettacolo. Rispetto alla manifestazione iridata però non c’èin vetta: l’oro in carica vieneto dal connazionale. Il classe 1991 recupera la connazionale all’amico/rivale nella seconda run e agguanta la terza vittoria in Coppa del Mondo in carriera. Tempo totale di 1’51”71 a precedere di 11 centesimi. Terza piazza che va invece al fenomeno della disciplina, il lettone Martins Dukurs, distante però 45 centesimi. Ancor più lontano il quarto ed il quinto, entrambi russi: Vadislav Semenov e Nikita Tregubov ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Ad Altenberg la Germania centra il doppio successo con Hermann e Jungk. Gaspari in grande spolvero, Margaglio out #skeleton… - neveitalia : Ad Altenberg la Germania centra il doppio successo con Hermann e Jungk. Gaspari in grande spolvero, Margaglio out… - vitasportivait : ?? #Skeleton | #Altenberg ???? Tina #Hermann ???? si prende la vittoria sul budello di casa! Record della pista migli… - OA_Sport : #Skeleton, Coppa del Mondo 2021-2022: Tina #Hermann domina ad Altenberg, Valentina #Margaglio out nella seconda man… - sportface2016 : #Skeleton, #Altenberg 2021: al via la terza tappa di Coppa del Mondo con #Margaglio -