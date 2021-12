Single per sempre?, la recensione: rom-com LGBTQ natalizia su Netflix (Di venerdì 3 dicembre 2021) La recensione di Single per sempre?: una commedia romantica delle feste che racchiude tutti i classici del genere pur sovvertendoli in maniera originale e divertente. Natale, una famiglia invadente, un delizioso paesino di campagna in cui tornare. Single per sempre? potrebbe sembrare l'ennesima commedia romantica con cui Netflix arricchisce il proprio catalogo sotto le feste. Eppure, nonostante il film diretto da Michael Mayer mantenga tutti quegli ingredienti che rendono tale un film natalizio, tenta valorosamente di rompere i soliti stereotipi, debuttando come prima storia d'amore natalizia LGBTQ sulla piattaforma. Il ruolo principale è affidato a Michael Urie(Ugly Betty), assistente pubblicitario che, per evitare il giudizio della sua famiglia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladiper?: una commedia romantica delle feste che racchiude tutti i classici del genere pur sovvertendoli in maniera originale e divertente. Natale, una famiglia invadente, un delizioso paesino di campagna in cui tornare.per? potrebbe sembrare l'ennesima commedia romantica con cuiarricchisce il proprio catalogo sotto le feste. Eppure, nonostante il film diretto da Michael Mayer mantenga tutti quegli ingredienti che rendono tale un film natalizio, tenta valorosamente di rompere i soliti stereotipi, debuttando come prima storia d'amoresulla piattaforma. Il ruolo principale è affidato a Michael Urie(Ugly Betty), assistente pubblicitario che, per evitare il giudizio della sua famiglia ...

