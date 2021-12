Roma, Sabatini: «Mi aspetto sempre tanto da Mourinho, ma la squadra è incompleta» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Walter Sabatini è tornato a parlare di Roma dopo la sconfitta giallorossa in trasferta contro un’altra sua ex squadra, il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva. Su Mourinho. «Da Mourinho mi aspetto sempre qualche uscita delle sue: è un artista della comunicazione, è lui che ha inventato quella moderna, le prime pagine parlano delle sue frasi su Zaniolo e non del fatto che ha perso col Bologna. Poi solo quello non è sufficiente: Mourinho oggi ha una squadra incompleta, è costretto a provare Mkhitaryan e Perez interni, inventa cose che solo un allenatore importante si può permettere, ha valorizzato Pellegrini, il bilancio se non è esaltante sicuramente si può considerare soddisfacente. Ha 3 anni di ... Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Walterè tornato a parlare didopo la sconfitta giallorossa in trasferta contro un’altra sua ex, il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Sportiva. Su. «Damiqualche uscita delle sue: è un artista della comunicazione, è lui che ha inventato quella moderna, le prime pagine parlano delle sue frasi su Zaniolo e non del fatto che ha perso col Bologna. Poi solo quello non è sufficiente:oggi ha una, è costretto a provare Mkhitaryan e Perez interni, inventa cose che solo un allenatore importante si può permettere, ha valorizzato Pellegrini, il bilancio se non è esaltante sicuramente si può considerare soddisfacente. Ha 3 anni di ...

Advertising

AsrOldFirm71 : @RiccardoValoti ...disastro 'sto cazzo ! sono 3 anni che lottiamo per il 7° posto...la Roma di Pallotta e Sabatini stava ai vertici - CalcioNews24 : Sabatini così sul campionato di #Bologna, #Inter e #Roma ?? - infoitsport : Roma in emergenza: contro l’Inter assenti tre titolari, per El Shaarawy lesione al polpaccio. Sabatini: «Squadra in… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Sabatini: “#Mourinho capace di spostare l’attenzione su altro, la #ASRoma è una squadra incompleta” - Romagialloross4 : #Sabatini: “#Mourinho capace di spostare l’attenzione su altro, la #ASRoma è una squadra incompleta” -