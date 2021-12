Quanto costa una cena a Il castello delle cerimonie? Svelata la cifra

Leggi su chenews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Uno dei tuoi desideri è quello di fare unaa Ile vuoi sapere? Ti sveliamo la. IlIl Grand Hotel La Sonrisa, conosciuto al grande pubblico come Il, è una maestosa e lussuosa villa del XVIII. Gli arredi sono eleganti in stile veneziano ed è unalocation da sogno per molti che voglio festeggiare il loro giorno più bello: dai matrimoni ai diciottesimi, passando per battesimi e comunioni. La struttura è diventata popolare grazie al programma omonimo di Real Time. Il luogo è gestito dai proprietari Donna Imma ed il marito Matteo ...