Preghiera del mattino del 3 Dicembre 2021 | “Aiutami a vedere Te in ogni circostanza”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

FabioPatrone : 'O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, ascolta il grido della nostra preghiera: fa' che tutti gli uomini rico… - raf_difrancisca : Ieri sera, incontro mensile della Rete Mondiale di Preghiera del Papa (AdP) del primo giovedì con don Emilio Giavin… - MutiCarla : RT @srmcarla: #ritiro Oggi la comunità ha vissuto una giornata di silenzio, preghiera e riflessione. 'L'Avvento è il periodo dell'attesa. Q… - Lumarcel8489l : RT @1956vincenzo: BUONGIORNO E FELICE GIOVEDÌ CON LA PACE DEL SIGNORE GESÙ ???????????????????? Abbiate gioia nella speranza, siate costanti nelle a… - leone52641 : RT @srmcarla: #ritiro Oggi la comunità ha vissuto una giornata di silenzio, preghiera e riflessione. 'L'Avvento è il periodo dell'attesa. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera del

... perciò Francesco ha voluto dedicare a questa figura l'intenzione di dicembre, nel video mensile diffuso dalla Rete mondiale diPapa. 'Preghiamo insieme per i catechisti, chiamati ad ...... esplicitato in due momenti fortiprogramma: domani, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Santa Croce a Nicosia, Francesco prenderà parte ad unaecumenica con i migranti. Domenica ...L’articolo Giovani, veglia in Cattedrale. Torna in presenza lunedì 29 novembre il tradizionale momento di preghiera con il vescovo Claudio sembra essere il primo su Chiesa di Padova.Andando a spegnersi (uniamoci tutti in fervida preghiera) la sbornia mediatica su quanto accaduto ... L’ultima nella cronologia, è la dichiarazione di Commisso che parla di ‘ far west del calcio’, ...