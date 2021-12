Polestar 3 - Primo sguardo alla Suv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Laha fornito nuovi dettagli e un'immagine della3, la Suv elettrica attesa sul mercato nel corso del 2022. La vettura sarà costruita negli Stati Uniti, nella fabbrica della Volvo di Charleston, in South Carolina, e consentirà al giovane marchio svedese di moltiplicare le vendite rispetto ai volumi attuali. Lidar a bordo. La, che ha appena debuttato anche in borsa al Nasdaq, vuole posizionare la sua sport utility a un livello superiore rispettoconcorrenza. Per riuscirci, design e finiture giocheranno un ruolo importante, ma sono soprattutto i contenuti tecnici a spiccare: la3 sarà infatti dotata di funzionalità di guida assistita di livello, grazie all'integrazione dei sensori lidar sviluppati dLuminar e grazie...

Sarà anche ilveicoload essere costruito in America" ha dichiarato Thomas Ingenlath, Ceo di. Il suv sarà dotato della funzionalità "autonomous highway piloting" grazie all'...Sarà anche ilmodelload essere costruito in America' . Le specifiche motoristiche del prossimo3 non sono ancora state annunciate, ma lo stesso numero uno del marchio svedese ...Il lancio di Polestar 3 è previsto nel 2022 come modello premium che definirà l’aspetto dei suv nell’era elettrica. Ascolta la versione audio dell'articolo. 2' di lettura. Polestar ha rilasciato una s ...Non sono stati offerti dettagli aggiuntivi per quanto riguarda i powertrain che troveremo su questo SUV elettrico. Il primo SUV elettrico di Polestar è un modello molto atteso visto che sarà important ...